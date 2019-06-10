انواء الاقليم توضح حقيقية ارتفاع درجات الحرارة

2019/06/10 | 01:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ نفت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في محافظة السليمانية، ارتفاع درجات الحرارة في اقليم كردستان الى 51 درجة، مضيفة ان ارتفاع درجات الحرارة سيكون اكثر في مناطق جنوب ووسط العراق.وقال آسو كمال مدير الانواء الجوية والرصد الزلزالي في محافظة السليمانية “ليس هناك اي توضيح حتى الان حول ارتفاع درجات الحرارة الى […]

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