قطار السوبر يشهد اقبال كبير لاختصاره المسافة وبذات السعر

2019/06/10 | 01:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ أعلن مدير سكك حديد المنطقة الجنوبية هادي شلال، ان قطار “السوبر” السريع الذي ادخل الى الخدمة مؤخراً بين البصرة وبغداد يشهد إقبال واسع من قبل المسافرين كونه يختصر المسافة بـ 6 ساعات فقط للرحلة الواحدة.وقال شلال في تصريح صحفي، أن هذا القطار يتمتع بمواصفات عالية ويحتوي على كل ما من شأنه […]

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