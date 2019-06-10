2019/06/10 | 02:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- :red_circle: وزير الخارجية الألماني قبل يوم واحد من زيارة #طهران : سأقول للايرانيين خلال زيارتي لهم يوم غد أن الاتحاد الاوروبي يعارض برنامجكم الصاروخي ..سنواصل التعامل مع #ايران لالتزامها بالاتفاق النووي

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