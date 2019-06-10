الفرفار العياشي - ساخبر الله بكل شئ !

2019/06/10 | 02:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الفرفار_العياشي قديما قال الفيلسف اليوناني هراقليطس : الحرب تلد كل الاشياء الجميلة ؟؟؟رغم حكمة فيلسوف الصيرورة والتغير هراقليطس والذي انتصر للعقل و للنظام حين اعتبر ان الحكمة تعني شيئا واحدا هي الخضوع لصوت العقل بان يسود العقل و ينتصر ؟؟لكن كيف يسود العقل و ينتصر في زمن الحرب و الدمار و الدم و الدموع , ما يقع بسوريا العربية درس في الالم الجماعي وفي وجع الذي لا ينتهي .بعيدا عن دروس التاريخ و عن النظريا......

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