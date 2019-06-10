الفرفار العياشي - زواج الكونترا : التجارة الممنوعة !

2019/06/10 | 02:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الفرفار_العياشي ثار البرنامج التلفزي الذي تبثه قناة ميدي سات بدون حرج الكثير من الحرج , والذي خصص لزواج الكونترا مدينة قلعة السراغنة نموذجا , حيت الكثير من التفاعل, خلف ارتياحا لدى البعض, و استياء لدى البعض والكثير من النقاش حول موضوع أريد له أن يكون أساسيا ؟؟؟ الاهتمام بالموضوع ليس لقيمة الموضوع او راهينيته .البعض اعتبر ان البرنامج كان واقعيا, وانه لامس بصدق عن معاناة اسر تبيع أبنائها كعنوان لمأساة مؤلمة......

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