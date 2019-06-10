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#الفرفار العياشي - زواج الكونترا : التجارة الممنوعة !


#الفرفار العياشي - زواج الكونترا : التجارة الممنوعة !
2019/06/10 | 02:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الفرفار_العياشي ثار البرنامج التلفزي الذي تبثه قناة ميدي سات بدون حرج الكثير من الحرج , والذي خصص لزواج الكونترا مدينة قلعة السراغنة نموذجا , حيت الكثير من التفاعل, خلف ارتياحا لدى البعض, و استياء لدى البعض والكثير من النقاش حول موضوع أريد له أن يكون أساسيا ؟؟؟ الاهتمام بالموضوع ليس لقيمة الموضوع او راهينيته .

البعض اعتبر ان البرنامج كان واقعيا, وانه لامس بصدق عن معاناة اسر تبيع أبنائها كعنوان لمأساة مؤلمة......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#الفرفار العياشي - زواج الكونترا : التجارة الممنوعة !) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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