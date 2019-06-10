بشير الحامدي - خلافات الجبهة الشعبية أو عودة يسار الانتقال الديمقراطي من جديدة لأمراض البدايات(1)

2019/06/10 | 02:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #بشير_الحامدي الجزء الأول1 ـ يسار ما قبل 17 ديسمبر : مجموعات سكرتارية متنازعة بلا أي مشروع للتغيير الجذريلن نعود إلى تتبع نشأة "اليسار الجديد" في تونس بالتفصيل فكتب التاريخ تغنينا عن ذلك ولن نضيف شيئا ذي بال في هذا المستوى التَأِريخي لما هو منشور ومعروف وطبيعة المقال الذي نكتب لا تتحمّل ذلك أيضا بل سنقتصر على محاولة تحديد طبيعة المشروع الذي تأسس من أجله هذا "اليسار الجديد" وكيف تطور هذا المشروع وتطورت ا......

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