2019/06/10 | 03:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير خارجية ألمانيا : منع داعش من بناء هياكل ارهابية جديدة في الخفاء مهمة حتمية لقواتنا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير خارجية ألمانيا : منع داعش من بناء هياكل ارهابية جديدة في الخفاء مهمة حتمية لقواتنا ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير خارجية ألمانيا : منع داعش من بناء هياكل ارهابية جديدة في الخفاء مهمة حتمية لقواتنا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).