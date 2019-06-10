بهجت عباس - عندالليل - للشاعر الألماني هيرمان هسّه (1877-1962)

2019/06/10 | 04:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #بهجت_عباس ليلاً،عندما يؤرجحني البحروعند تلألـؤ النجوم الباهـتةالذي يستلقي على أمواجـه العريضة،أُطْـلِـقُ نفسي تماماً من كلّ فعّـاليّـةٍ ومن كلّ الحُبّوأبقى ولا حرَاكَ لديّ سوى أنْ أتـَنَـفّسَوحيداً ، وحيداً مُتَـأرجِحاً بالبحـر،الذي يضطجع ساكناً وبارداً مع ألف ضياءٍ.*وهنا عليّ أنْ أتذكّـر أصدقائيونظرتي تغـوص في نظراتهموأسألُ بهدوء كلّ واحد منهم على انفراد:

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