مزوار محمد سعيد - السبب الذي دفعني لكتابة -العالَم الجزائري- بالفرنسية

2019/06/10 | 04:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مزوار_محمد_سعيد في جوف الليل الذي يُطاردني ظلامه من جهة، ونور بدْره من جهات أخرى على خطى ابن رشد الفيلسوف الأندلسي المسلم، وإذا ببريدي الإلكتروني يبعث لي نورا من الكلمات، وما زادها نورا على نور، أن كان المرسِل من الأشخاص الذي حجزوا مكانا راقيا في قلبي الصغير، كانت الرسالة مقتضبة وموجزة كالعادة، حملت لي الكثير من أسئلة الأشواق، من ريحان الحنين، لكنها خُتمت بسؤال جعلتني أرمي كل ما في يدي، وأهرع نحو حاسوبي لأخط هذه ......

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