2019/06/10 | 04:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مكافأة العميدة لورا ياغر الطيارة السابقة لبلاك هوك بغزو العراق قائدة لفرقة مشاة جيش ترجمة خولة الموسوي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع صحيفة العراق الالكترونية الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/10 | 04:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع صحيفة العراق الالكترونية.

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