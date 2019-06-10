مجموعة العشرين تتحرك نحو نظام ضريبي موحد

2019/06/10 | 05:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجموعة العشرين تتحرك نحو نظام ضريبي موحدطوكيو - أكدت مجموعة العشرين، التي تضم أكبر اقتصادات العالم، أنها ستعمل على وضع قواعد ضريبية عالمية لتصبح أكثر فعالية في تحصيل الضرائب من كبرى شركات التكنولوجيا خلال اجتماعها، الذي اختتم في اليابان.واتفق وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية للدول العشرين أمس على إصلاح القواعد الدولية الخاصة بالضرائب المفروضة على الشركات العملاقة في قطاع التكنولوجيا، في ختام اجتماعاتهم التي استمرت يومين في مدينة فوكوكا جنوب غرب اليابان.وقال المسؤولون في نهاية الاجتماع إن مجموعة العشرين، التي تضم أكبر اقتصادات العالم، تتعهد بمواصلة التعاون من أجل “نظام ضرائب عالمي نزيه، ومستدام وعصري”.وأكدوا في البيان الختامي تحقيق إنجازات في ما يتعلق بالشفافية والتنسيق بين الدول، بما في ذلك التقدم في التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية من أجل أهداف تتعلق بالضرائب.ويمهد اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لعقد اجتماع زعماء مجموعة العشرين في وقت لاحق الشهر الحالي في مدينة أوساكا غرب اليابان، حيث من المتوقع أن يناقش الرئيسان الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جينبينغ أزمتهما التجارية المتصاعدة.وتعهد البيان الختامي بتكثيف الجهود للعمل على نظام ضرائب عالمي جديد وسط انتقادات متصاعدة في أنحاء العالم من عدم دفع شركات التكنولوجيا الكبرى مثل غوغل وأمازون وأبل وفيسبوك حصة ضريبية عادلة.وقال وزير المالية الألماني أولاف شولتز إن “العديد من الشركات الكبرى لا تدفع الضرائب التي ينبغي عليها دفعها بالفعل، لاسيما شركات الاقتصاد الرقمي”، وكانت الولايات المتحدة وفرنسا والصين من أبرز مؤيدي ذلك التوجه.وتؤكد البيانات والتقارير الدولية أن الشركات الرقمية الكبرى يكون لديها عادة مقر رئيسي في بلد واحد وهي تركز أنشطتها في مواقع ذات معدلات ضريبية منخفضة لتفادي دفع الضرائب في أسواق البلدان التي تجني عوائدها منها.وتقدر المفوضية الأوروبية أن الشركات الرقمية تدفع في المتوسط نحو 9 بالمئة فقط كضرائب شركات، في حين تدفع الشركات التقليدية أكثر من 20 بالمئة.وقدمت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مقترحات لتحصيل الضرائب بشكل أكثر فعالية من الشركات الرقمية.وقال الأمين العام للمنظمة أنخيل غوريا “إن الهدف هو التغلب على العقبات التي تواجهها الهيئات القضائية في محاولة فرض ضرائب على الأرباح التي تجنيها الشركات متعددة الجنسيات من المستخدمين والمستهلكين وتحديدا الشركات التي ليس لها مقرات في تلك الأسواق”.وتضم مجموعة العشرين كلا من الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وبريطانيا وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان والمكسيك وروسيا والسعودية وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا وتركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.وحذر البيان الختامي من احتمال هبوب رياح اقتصادية معاكسة على الصعيد العالمي في ظل “تفاقم” الخلافات التجارية.

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