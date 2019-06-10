البرتغال بطلة دوري الأمم الاوربية بنسختها الاولى

2019/06/10 | 05:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصبحت البرتغال أول منتخب يفوز بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم عندما أحرز جونسالو جيديس هدفا رائعا ليمنحها الفوز 1-صفر على هولندا في النهائي.

وتبادل جيديس (22

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