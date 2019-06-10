البرازيل تسحق هندوراس بسبعة اهداف لصفر في مباراة ودية

2019/06/10 | 05:30

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سحق منتخب السامبا البرازيلي منتخب هندوراس بنتيجة سبعة اهداف لصفر في مباراة ودية لكرة القدم استعدادا لانطلاق كأس كوبا أمريكا.

وافتتح جيسوس مهاجم مانشستر سيتي التسجيل

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