“العملة” الأغلى بمصر.. مغردون يتساءلون هل ينقرض الليمون قريبا؟

2019/06/10 | 05:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما زالت موجة السخرية تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد الارتفاع غير المسبوق في سعر كيلو الليمون الذي وصل إلى مئة

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