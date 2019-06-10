بابا الفاتيكان: جولاتي العالمية عقاب

2019/06/10 | 05:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بابا الفاتيكان: جولاتي العالمية عقابالفاتيكان - صرح بابا الفاتيكان فرنسيس الأول بأنه لا يحب السفر، بالرغم من جولاته حول العالم بوتيرة أسرع من أي من أسلافه.وقال البابا في مقابلة في الفاتيكان مع 400 طفل من إيطاليا “حسنا، سوف أطلعكم على سر: أنا لا أحب السفر.هذا صحيح! هذا صحيح!”.ومزح البابا واصفا روتين جولاته العالمية بأنه عقاب، مشبها إياه مع الطريقة التي يمكن بها إجبار طفل مدلل يرفض الطعام على تناول ضعف مقداره.وأكد البابا أنه “صحيح أن المرء عندما يسافر يلتقي دائما بأناس، أناس طيبين، ويتعلم الكثير من السفر.ولكنني لا أحب السفر.هذه طبيعتي”.والتقى البابا الأطفال القادمين من سردينيا وجنوه ولكن الفاتيكان أطلق تفاصيل اللقاء الأحد.ومنذ انتخابه بابا للفاتيكان في مارس 2013، قام البابا فرنسيس بثلاثين جولة خارجية، بمعدل خمس جولات سنويا.

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