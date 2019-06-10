السودان.. إحالة عشرات من ضباط المخابرات للتقاعد

2019/06/10 | 05:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السودان..إحالة عشرات من ضباط المخابرات للتقاعدأحيل 98 من ضباط جهاز الأمن والمخابرت في السودان للتقاعد، في أحدث قرار يتعلق بإعادة هيكلة الجهاز الأمني.وقالت مصادر إن قرار الإحالة شمل 8 ضباط برتبة فريق و35 برتبة لواء و21 برتبة عميد و15 برتبة عقيد و19 برتبة مقدم فما دون.وكان المجلس العسكري الانتقالي قد تعهد في أبريل الماضي بإعادة هيكلة جهاز الأمن الوطني والمخابرات، وأحال عددا من كبار الضباط للتقاعد، من بينهم صلاح قوش رئيس الجهاز.وقال الناطق الرسمي باسم جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني إن قرارات الإحالة للتقاعد الصادرة بحق ضباط في الجهاز إجراء روتيني.ولفت في تصريح إلى أن ما تم من إحالات وإجراءات لتقاعد ضباط بجهاز الأمن والمخابرات السوداني، كان في إطار الأداء الإداري الدوري للجهاز، مبيناً أن الجهاز كان قد أصدر الشهر المنصرم كشفاً بالترقيات لمختلف الرتب.وأكد الناطق الرسمي أن هذه الإحالات ليس لها أي تفسير بخلاف أنه إجراء سنوي يسري على ضباط الجهاز كما يسري على القوات النظامية الأخرى.

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