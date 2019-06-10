مصدر امني لـ

2019/06/10 | 06:01

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العهد نيوز- بغداد

اعلن مصدر امني في محافظة السليمانية، عن القاء القبض على اربعة اشخاص بتهمة المتاجرة بالمخدرات.

وقال المصدر لـ "العهد نيوز"، اليوم الاثنين، ان "الجهات

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