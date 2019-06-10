2019/06/10 | 06:01

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العهد نيوز- اربيل

اعلن مصدر في اقليم كردستان، ان رئيس الجمهورية برهم صالح سيشارك، بمراسيم اداء نيجرفان بارزاني اليمين القانوني كرئيس لاقليم كردستان اليوم الاثنين بمدينة

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