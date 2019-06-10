الديمقراطي يدفع ببايدن لمنافسة ترامب بسباق الرئاسة

2019/06/10 | 06:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيتصدر جو بايدن نائب الرئيس الأميركي السابق قائمة المتنافسين الديمقراطيين على ترشيح الحزب لرئاسة الولايات المتحدة في استطلاع لرأي الناخبين بولاية أيوا، فيما يتنافس كل من بيرني ساندرز وإليزابيث وارن وبيت بوتيجيج على المركز الثاني.وأظهر استطلاع للرأي أجرته دي موين ريجيستر وسي.إن.إن وميديا كوم أيوا أن 24 بالمئة من الناخبين الديمقراطيين المحتملين في ولاية أيوا يفضلون بايدن كخيار أول بالنسبة لهم.وتدشن أيوا سباق الترشيحات الرئاسية في شباط المقبل.ويفضل 16 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع السناتور الأميركي، بيرني ساندرز، في حين حصلت السناتور الأميركية وارن على 15 في المئة وبوتيجيج رئيس بلدية ساوث بند بولاية إنديانا على 14 بالمئة، ولم يصل أي من المرشحين الآخرين إلى نسبة العشرة بالمئة.ويتنافس أكثر من 20 مرشحا ديمقراطيا على فرصة منافسة الرئيس الجمهوري، دونالد ترامب، الذي سيعلن رسميا تدشين حملة انتخابه لفترة جديدة في 18 حزيران.وبايدن مستمر في تصدر معظم الاستطلاعات الوطنية واستطلاعات الولايات منذ دخوله السباق أواخر نيسان الماضي.وحل ساندرز في المركز الثاني خلف بايدن في معظم الاستطلاعات.يذكر أن الاستطلاع الأخير تم إجراءه في الفترة من الثاني إلى الخامس من حزيران بهامش خطأ نسبته 4 نقاط مئوية.

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