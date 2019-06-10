البرلمان يعد جداول الجلسات «المزدحمة» بالقوانين

2019/06/10 | 06:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللامينشرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، أمس الاحد، جداول الاعمال الخاصة بالجلسات الثلاث المقبلة، والتي ستعقد الأسبوع المقبل، فيما خلت من استكمال الكابينة الحكومية.واظهرت وثائق اطلعت عليها “المستقبل العراقي” جداول اعمال “حافلة بالفقرات” تصل الى 25 فقرة خلال الجلسات الثلاث، أبرزها قانون المحكمة الاتحادية وانهاء عمل مجلس المفوضين في شبكة الإعلام العراقي.وفي الجلسة رقم (22) التي ستعقد يوم 11 حزيران، سيصوّت البرلمان على مشروع قانون التعديل الأول لقانون المطابع الأهلية رقم (5) لسنة 1999 المقدم من قبل لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، ولجنة الأمن والدفاع.وسيناقش البرلمان مشروع قانون المحكمة الاتحادية، كما سيناقش مشروع قانون التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لعام 2018، والمقدم من قبل لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم واللجنة القانونية.وسيناقش أيضاً مشروع قانون حقوق شهداء جريمة القاعدة الجوية المقدم من لجنة الشهداء والضحايا والسجناء والسياسيين، ولجنة حقوق الإنسان والمرأة، والأسرة والطفولة.وسيناقش في الجلسة ذاتها، مشروع قانون تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بما يختص بالضريبة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.وسيقرأ البرلمان القراءة الأولى لشمروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية تجارة الحبوب لعام 1995.وفي الجلسة رقم (23) التي ستعقد يوم 13 حزيران، سيؤدي بعض النواب البدلاء اليمين الدستورية.وسيصوت البرلمان على قرار بخصوص إنهاء عمل مجلس مفوضي هيأة الإعلام والاتصالات، كما سيصوت على القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق.كما سيقرأ البرلمان القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام العراق إلى اتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، وعلى المنوال ذاته، سيقرأ البرلمان القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام العراق إلى اتفاقية باريس الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ لعام 1999.وسيتم البرلمان، بحسب الجدول، القراءة الأولى لقانون تصديق اتفاقية اعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة الرسمية من سمة الدخول بين حكومة العراق وحكومة صربيا.إضافة إلى ذلك سيقرأ البرلمان القراءة الأولى لقانون اللاجئين، والقراءة الأولى لمشروع قانون رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الأطفال.وسيعرض البرلمان تقرير حول معالجة أزمة السكن في العراق.وفي الجلسة رقم (24) التي ستعقد يوم 15 حزيران، سيقرأ البرلمان القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام العراق إلى اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية هلسنكي 1992.وسيتم البرلمان القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام العراق إلى الاتفاقية الدولية للانقاذ الموقعة عام 1989، كما سيتم القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام العراق إلى الاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة والرواسب للسفن لعام 2004.كما سيتم القراءة الأولى لمشروع قانون العفو من العقوبات الضريبية، والقراءة الأولى لمشروع قانون نقابة التمريض. إضافة إلى ذلك، سيقرأ البرلمان القراءة الأولى لمشروع قانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011، فضلاً عن القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الحجر الزراعي رقم 67 لسنة 2012.إلى ذلك، أكد النائب الثاني لرئيس البرلمان بشير الحداد انه حتى الآن لم يرسل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أسماء مرشحيه للوزارات الأربع الشاغرة.وذكر الحداد في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، ان «رئاسة البرلمان بانتظار وصول تلك أسماء المرشحين من عبد المهدي لإدراجها ضمن جدول أعمال جلسات المجلس». وحذر الحداد من «اتخاذ البرلمان والكتل السياسية فيه موقفاً لم يكشف عنه تجاه تأخر عبد المهدي بإرسال أسماء مرشحيه لما تبقى من الوزارات الشاغرة».

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