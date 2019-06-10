أزمة المناطق السنية العراقية تمهّد للميليشيات إحكام السيطرة عليها

2019/06/10 | 06:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موجة الحرائق والعمليات الإرهابية التي عادت لتضرب بقوّة المناطق السنية العراقية مع بداية فصل الصيف، تشكّل أفضل نموذج عن “تبادل الخدمات” غير

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