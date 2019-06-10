التبرك بالمنبر يدفع الصدر إلى اعتزال صلاة الجمعة

2019/06/10 | 06:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يزال أتباع الزعيم الشيعي العراقي يثيرون الجدل، لكن هذه المرة في المسجد الذي ساده الهرج والمرج بسبب سلوكياتهم التي أغضبت “السيد”

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