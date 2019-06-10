مانشستر يونايتد يعرض 20 مليونًا للتخلص من دي خيا

2019/06/10 | 06:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف تقرير صحفي بريطاني، عن موقف نادي مانشستر يونايتد من بيع حارسه الإسباني دافيد دي خيا هذا الصيف.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن مانشستر يونايتد

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