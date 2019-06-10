"بنت القبايل" تعيد سمية الخشاب إلى الدراما التلفزيونية

2019/06/10 | 06:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "بنت القبايل" تعيد سمية الخشاب إلى الدراما التلفزيونيةتبدأ الفنانة سمية الخشاب جلسات عمل مع المخرج حسني صالح، للوقوف على تفاصيل الشخصية التي تلعبها ضمن أحداث مسلسل "بنت القبايل"، فيما يستكمل المخرج حسني صالح التحضير للمسلسل لبدء تصويره خلال الأسابيع المقبلة.تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي بين طبقات مختلفة في الأعراف والعادات من الصعب أن تلتقي في مكان واحد، إلا أنها تجتمع خلال أحداث العمل، وهو من المسلسلات ذات الإنتاج الضخم.تجدر الإشارة إلى أن "بنت القبايل" من بطولة: عمرو عبدالجليل، ونضال الشافعي، ومحمود عبدالمغني، وأنوشكا، وسهر الصايغ، وباسم سمرة، وراندا البحيري، ومدحت تيخا، وسميرة عبدالعزيز، وأشرف عبدالغفور، ومفيد عاشور، ومحمود البزاوي، وبهاء ثروت، وعمرو درويش وعمر زهران.

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