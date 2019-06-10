عبوة تطيح بدورية لـ (قسد) في الرقة

2019/06/10 | 07:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعرضت دورية تابعة لميلشيات قوات سوريا الديمقراطية (قسد) الى تفجير أدى لوقوع عناصر الدورية ما بين قتيل وجريح.

وقال مصدر في الرقة، اليوم الاثنين، إن "مجموعة

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