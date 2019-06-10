2019/06/10 | 07:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن المساعد الخاص لرئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية، علي اصغر زارعان ، ان ايران توصلت حتى الآن لصناعة 7 أجيال من أجهزة الطرد المركزي، من

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران تكشف توصلها لصناعة 7 أجيال من أجهزة الطرد المركزي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران تكشف توصلها لصناعة 7 أجيال من أجهزة الطرد المركزي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).