المجلس العسكري السوداني يدعو المحتجين لانهاء الاضراب

2019/06/10 | 07:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا المجلس العسكري الانتقالي في السودان قوى الحرية والتغيير، إلى عدم التصعيد والتخلي عن العصيان المدني.وقال المتحدث باسم المجلس العسكري السوداني، شمس الدين الكباشي، في تصريحات : “ندعو إخوتنا في الحرية والتغيير إلى التخلي عن دعاوى العصيان المدني وعدم التصعيد.وعن المفاوضات مع قوى الحرية والتغيير، أوضح الكباشي أن المجلس لم يتسلم شروطهم لاستئناف …

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