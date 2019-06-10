أنصار الله تلحق خسائر بالعدو بقصف صاروخي على معسكر شمال الضالع

2019/06/10 | 07:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت أنصار الله ، عن مقتل وإصابة جنود قوات هادي، بقصف استهدف معسكراً في محافظة الضالع وسط اليمن.

وقالت مصادر اعلامية يمنية، 4 صواريخ محلية الصنع

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