العراق.. الإعلان عن موقف حرائق المحاصيل الزراعية وأسبابها

2019/06/10 | 07:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقي، امس الأحد، عن موقف حرائق المحاصيل الزراعية في بغداد والمحافظات والأسباب والمساحات المحترقة خلال شهر....

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