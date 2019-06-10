تركيا تعلن مقتل أحد جنودها و اصابة 6 أخرين شمال سوريا

2019/06/10 | 07:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الدفاع التركية مقتل أحد جنودها وإصابة 6 آخرين بهجوم لعناصر من “وحدات الحماية الكردية” على موقع عسكري في منطقة تل رفعت شمالي سوريا.وقالت الدفاع التركية في بيان إن الجندي توفي في المستشفى متأثرا بإصابته في الهجوم الذي شنه حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا ووحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها تركيا فرعا …

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