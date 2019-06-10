اندلاع حريق في سوق

2019/06/10 | 07:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اندلع حريق فجر اليوم الاثنين في سوق "هرج" بمدينة الكاظمة شمالي العاصمة بغداد.

وبحسب مصدر في الدفاع المدني وشهود عيان فإن حريقا اندلع في السوق واتى على عدد من المحال التجارية في تلك السوق.

واضاف المصدر والشهود ان فرق الاطفاء هرعت الى مكان الحادث لمكافحة الحريق، من دون مزيد من التفاصيل.

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