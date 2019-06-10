عنق الغراب..رواية جديدة لوحيد ابو الجول

2019/06/10 | 07:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدرت للروائي"وحيد ابو الجول "رواية جديدة تحمل عنوان "عنق الغراب".عن دار الدرويش للنشر والترجمة،وتقع في 182 صفحة من الحجم المتوسط ،

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