تبرع فريدمان بالضفة لإسرائيل: «صفقة القرن» بالتقسيط!

2019/06/10 | 08:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضمن سياسة تقسيط إعلان بنود ما يسمى «صفقة القرن» قال ديفيد فريدمان، السفير الأمريكي في إسرائيل، في مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز»

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