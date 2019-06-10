ترامب يعقد مهمة آبي ويعزز خيارات التشدد الإيراني

2019/06/10 | 08:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القرار الجديد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية تستهدف قطاع الصناعات البتروكيماوية الإيرانية، يعيد الأزمة بين طهران وواشنطن

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