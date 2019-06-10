البرتغال تتوج بالنسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية

2019/06/10 | 08:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس فازت البرتغال ببطولة دوري الأمم الأوروبية في نسختها الأولى، بعدما تغلبت على هولندا بهدف دون مقابل.ويعد هذا اللقب هو ثاني لقب قاري للبرتغال في غضون 3 سنوات، حيث فازت ببطولة أوروبا عام 2016، تحت قيادة المدرب الحالي للفريق فرناندو سانتوس أيضا.أحرز هدف الفوز وهدف المباراة الوحيد لأصحاب الأرض اللاعب

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