العصيان المدني يشل السودان والمجلس العسكري ينفي انشقاق قواته

2019/06/10 | 08:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقيت دعوة قوى الحرية والتغيير إلى العصيان المدني والإضراب الشامل في السودان استجابة واسعة وفقا لصور وشهادات، بينما أعرب المجلس العسكري الانتقالي

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