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التشاؤم يسود الوسط الكروي في تصفيات المونديال مدربون: الفوضى وعدم التخطيط تهدد مستقبل المنتخب في تصفيات كأس العالم

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تاريخ النشر

10/06/2019 08:20 AM

بغداد – ميثم الحسني: الحديث عن المنتخب الوطني مازال مستمر منذ خسارة المنتخب العراقي تجريبيا أمام تونس وحتى اللحظة، الخوف تسرب لعدد كبير من المتابعين وعدم أطمأناهم على مستقبل الفريق في تصفيات كأس العالم والتي تعد الأهم على مستوى الساحرة المستديرة.



الجميع يرى أن المدرب مازال غير مستقر على تشكيلة المنتخب النهائية وآخرون يرون أن المدرب محبط نتيجة قلة المباريات التجريبية واراء أخرى تجد المدرب ضحية فوضى أعداد وتخطيط.



ووسط أختلاف جميع الأراء (المشرق) أجرت هذا الاستطلاع للوقوف على أراء المختصين حول مهمة المنتخب العراقي في تصفيات كأس العالم وما الذي يحتاجه: مشكلة مزمنة المدرب جمال علي أكد أن مشكلة عدم توفر المباريات التجريبية واختصارها على بلدان الجوار مشكلة مزمنة منذ الأزل ومازالت قائمة إلى اليوم.



مباراة تونس كانت محطة مهمة بالنسبة للمدرب وذو فائدة فنية فلا شك أن ملاعب فريق بتصنيف جيد ويملك لاعبين جيدين ينعكس بالفائدة على الفريق ويستفاد المدرب من المباراة، لكنها غير كافية في طريق أعداد المنتخب لتصفيات كأس العالم.



وبين أن توقيت بطولة غرب أسيا سيء جدا ولا يصب في مصلحة منتخبنا كون البطولة ستكون في شهر أغسطس/ أب المقبل أي مع نهاية الدوري والمنتخب سيلعب بالشهر سبتمبر / أيلول المقبل والدوري المقبل ينطلق بعدها وبالتالي طول الدوري لم يمنح راحة كافية للاعبين وبالتالي سيتعرضون لإجهاد وهذا ما يدفعنا دائما للمطالبة بتقليص عدد الفرق وتنظيم المسابقة بجدول زمني محدود.



وبين أن غياب عدد من اللاعبين بسبب جوازاتهم طبيعي لأننا ندفع ثمن توزير الأعمار بالفترة السابقة وبالتالي غياب عدد من اللاعبين الذين تلاعبوا بأعمارهم بفترات سابقة والمدرب الحالي غير مسؤول عن تلك الغيابات والمسؤولية تقع على عاتق الجهات المسؤولة عن كرة القدم بصورة عامة والتوجه لمحاسبة المزورين خطوة إيجابية وبالتالي علينا تحمل تلك التضحية في الوقت الحالي.



واشار إلى أن الوصول إلى كأس العالم يحتاج إلى خطوات مدروسة وتخطيط والعراق قادر على الوصول مثلما وصل سابقا عام 1986 لكن علينا أن نضمن دوري منظم وتخطيط جيد كون العراق يملك مواهب وهذه المواهب محتاجة إلى الرعاية والاهتمام والتخطيط. تغير جذري المدرب عبد الكريم سلمان أكد أن المنتخب بحاجة إلى تغيير جذري لكثير من الوجوه والأسماء وفي مراكز متعددة ما متواجد الآن الأغلب غير صالح لتمثيل المنتخب في مهمة كبيرة مثل تصفيات كأس العالم يجب البحث عن خيارات أكثر من الدوري لأن أغلب الأسماء جربت وكانت النتائج سلبية.



وبين كل الحلول الأخرى تعد حلول ترقيعية والكلام عن المدربين الذين تم إقالتهم وتحميلهم مسؤولية النتائج أعتقد تبرير للخسارات والفشل في التأهل لأن الخلل في عملية البناء والتخطيط ليفرز جيل يلعب كرة قدم حقيقية وفق جدول أعداد منظم ودوري منظم ومحترم ليفرز لك عدد من الأسماء الجيدة.



وأشار إلى أنه غير متفائل بالتصفيات الحالية للأسباب التي ذكرتها اعلاه، وعلينا التضحية ببطولات كثيرة وننتظر زمن لخلق جيل كروي متسلسل وفق آلية عمل منظمة لبناء دوريات للفئات العمرية ودوري للاندية منظم وبالتالي يتدرج المنتخب بشكل صحيح ليكون للعراق منتخبا قويا قادرا على المنافسة والتأهل لكأس العالم. فوضى عارمة المدرب حسن أحمد وصف الوضع الحالي للمنتخب الوطني بأنه فوضى عارمة تضرب الفريق دون أن تكون هناك رؤية واضحة في الأعداد لتصفيات كأس العالم .



وقال أحمد أن الفوضى وعدم التخطيط والعشوائية التي فرضت نفسها خلال الفترة الماضية والحالية تدفعنا للتشاؤم بمستقبل الفريق في تصفيات كأس العالم وبالتالي ما يحتاجه العراق هو رؤية واضحة لاستحقاق المنتخب والأعداد المبكر والمثالي من خلال توفير سبل جيدة ومباريات على مستوى عال لتحقيق تطور على المستوى الفني.



وانتقد أحمد عملية الفوضى في استدعاء بعض اللاعبين للمنتخب الوطني والتغيير المستمر الجاري وفق ما يملكه اللاعب من جماهير تدعمه على مواقع التواصل الاجتماعي وليس على ما يقدمه من مستوى فني أثر كثيرا على تماسك تشكيلة المنتخب ولم يؤسس لمنتخب متماسك ومستقر فنيا لا أن تكون الدعوات وفق ما يملكه اللاعب من دعم الكتروني بوسائل التواصل.



وأشار إلى أن روية المدرب مختفية ولا يوجد استقرار واستراتيجية واضحة وكان على المدرب أن يخلق استقرار بتشكيلة الفريق منذ بطولة كأس أسيا وصول لتصفيات كأس العالم، أما بهذه الفوضى في التغيير وعدم الاستقرار فلا يوجد ما يبعث التفاؤل وكنا نتمنى من الاتحاد الجلوس مع المدرب للوقوف على استراتيجيته للعمل من أجل ضمان التأهل للمونديال كونه يعمل الآن بشكل وقتي وينهي يومه دون أن تكون هناك رؤية لمستقبل المنتخب في التصفيات.

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