وزارة الشباب والرياضة: تنظيم مباريات بطولة الكأس يسهم في زيادة الضرر على أديم ملعب الشعب الدولي

2019/06/10 | 08:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - المشرق: اكد مدير عام دائرة شؤون الاقاليم والمحافظات في وزارة الشباب والرياضة طالب جابر ان الوزارة حريصة على ادامة وصيانة ملاعبها المنتشرة في بغداد والمحافظات بهدف الحفاظ على الارضية والعشب الطبيعي، لاسيما مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، ما يتطلب عناية كبيرة للحفاظ على جمالية ملاعبنا التي تستقبل مباريات الدوري الممتاز والبطولات التي يشارك فيها منتخبنا الوطني، فضلا عن استحقاقات فرقنا في مشاركتها في البطولات العربية والاسيوية.وقال جابر: ان ملاكات الدائرة قامت برش المبيدات والاسمدة لأرضية ملعب الشعب لغرض الادامة والصيانة، غير ان تنظيم مباريات الكأس على اديم ملعب الشعب، اسهم في زيادة الضرر، لاسيما وان اللقاءات تقام عصرا، مشيرا الى ان الملعب يعاني من زخم المباريات بسبب استخدامه من قبل الاندية الجماهيرية الاربعة، حيث يستقبل اكثر من مباراة اسبوعيا.

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