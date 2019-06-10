غوغل تحتفي بميلاد الطبيب المصري أحمد خالد توفيق

2019/06/10 | 08:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر محرك بحث غوغل في واجهة الموقع صورة الطبيب والكاتب المصري الراحل أحمد خالد توفيق محتفلا بالذكرى الـ 57 لميلاده والذي تميز بادب الرعب والخيال العلمي .

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