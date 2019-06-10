المرحلة الانتقالية.. هل تكون القشّة التي تقصم حراك الجزائر؟

2019/06/10 | 08:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بإعلان الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، مساء الخميس، “أن الوضعية الحالية تلزمه الاستمرار في قيادة البلاد”، استنادا إلى فتوى صادرة

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