نائب : زيارة ماس خطوة مهمة لابعاد العراق والمنطقة عن اي نزاع امريكي ايراني

2019/06/10 | 08:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ اكد عضو مجلس النواب عن كتلة وطن هشام السهيل، اليوم الاثنين، ان زيارة وزير الخارجية الالماني هايكو ماس خطوة مهمة لابعاد العراق والمنطقة عن شبح اي نزاع بين الولايات المتحدة الامريكية وايران.وقال السهيل في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إن “جميع الكتل والقوى السياسية في العراق ترحب بهذه الزيارة وباي مسؤول اقليمي او دولي نحو السعي لنزع فتيل الازمة الامريكية الايرانية “.

واضاف ان “سعي المانيا ودول اخرى للتهدئة بين الولايات المتحدة وايران تصب بمصلحة العراق والمنطقة والعالم خاصة وان الاوضاع لا تحتمل اي ازمة جديدة يدفع الجميع ثمنها”.

وكان وزير الخارجية الالماني التقى امس خلال زيارته العاصمة بغداد رئيسي الجمهورية والوزراء كلا على انفراد للبحث في تطوير العلاقات والاوضاع الاقليمية والدولية وسبل نزع فتيل التوتر الامريكي الايراني .

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