نائب يعتزم جمع تواقيع لتعديل الدستور والغاء “الكتلة الأكبر”

2019/06/10 | 08:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف النائب عن تحالف الفتح محمد صاحب الدراجي، عن عزمه جموع تواقيع نيابية لتعديل المادة 76 من الدستور الخاصة بالكتلة الأكبر، داعيا الى انتخاب رئيس الوزراء بشكل مباشر.وقال الدراجي في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، إنه “يعتزم خلال الايام المقبلة جمع تواقيع نيابية من اجل تعديل المادة 76 من الدستور العراقي وجعل انتخاب رئيس […]

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