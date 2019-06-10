الدراجي: كردستان تتسلم رواتب لموظفين يفوق عددهم سكان السماوة

2019/06/10 | 08:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف عضو اللجنة المالية النيابية محمد صاحب الدراجي، عن تسلم اقليم كردستان رواتب لموظفين يفوق عددهم سكان السماوة، مشيرا إلى أن المبالغ التي يستلمها الاقليم ليست جميعها للرواتب.وقال الدراجي في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، إن “عدد الموظفين الذين تتسلم اقليم كردستان رواتبهم شهريا يفوق عدد سكان السماوة وهذا غير متوقع”، مبينا أن “المبالغ […]

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