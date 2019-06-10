مصرف الرافدين يحدد انواع القروض المتوفرة لديه

2019/06/10 | 08:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حدد مصرف الرافدين أنواع القروض المتوفرة في فروعه المنتشرة في بغداد والمحافظات .

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان اليوم، ان بإمكان المواطنين والموظفين الحصول على هذه القروض مراجعة اقرب فرع للمصرف للاطلاع على التعليمات الخاصة بكل قرض والتقديم على القرض الذي يتناسب وفقا للشروط والضوابط .



مشيرا الى ان القروض المتوفرة لدى المصرف هي:

1- قروض المشاريع الصغيرة

2- القروض التجارية والسياحية

3- قروض القضاة

4- قروض الوحدات السكنية الاستثمارية

5- قروض مجمع بسماية السكني

6- قروض التمويل والبحوث العلمية للطلبة والاساتذة

7- قروض تشغيلية لاصحاب الجامعات والمدارس

ورياض الاطفال الاهلية

8-قروض تشغيلية لاصحاب الفنادق السياحية

9- قروض السيارات

10-قروض الاطباء والصيادلة والاطباء البيطريين

11-قروض اسكان المواطنين في المناطق المحررة

12-قروض اسكان المواطنين ( 50 ) مليون لمساحة لاتقل عن ( 200 ) م

13- سلف المتقاعدين

14- سلف الموظفين الموطنة رواتبهم ( ماستر كارد )

15-تسهيلات مصرفية

16-قروض المشاريع الانتاجية

18-قروض اصحاب المختبرات والمذاخر الطبية

19-قروض الطاقات المتجددة ( الطاقة الشمسية ).

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