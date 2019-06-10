2019/06/10 | 08:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني للصحفيين في لندن أمس الأحد إن قطر ودولا أخرى تجري محادثات مع إيران والولايات المتحدة لإنهاء التصعيد وحث الجانبين على الاجتماع والتوصل لحل وسط.وأضاف ”نعتقد أنه عند مرحلة ما يجب أن يكون هناك تواصلا، لا يمكن أن يستمر الأمر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قطر تدعو لإنهاء التصعيد بين أمريكا وإيران وكالة خطوة برس.

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