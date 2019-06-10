2019/06/10 | 08:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس تقع قرية كوردي في ولاية غوا الغربية الهندية وهي قرية لا يمكن رؤيتها إلا لمدة شهر واحد فقط كل عام، إذ تختفي تحت الماء طوال 11 شهرا.وعندما تنحسر المياه، يجتمع سكانها الأصليون، الذين استقروا الآن في مكان آخر، لإقامة احتفالات في منازلهم القديمة بالقرية.توجد القرية بين جبلين في منطقة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



قرية هندية تحت الماء تظهر مرة واحدة فقط كل عام وكالة خطوة برس.

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