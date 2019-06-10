ترجيحات نيابية بإجراء الانتخابات المحلية ايار المقبل

2019/06/10 | 08:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد النائب عن ائتلاف النصر طه الدفاعي، الاثنين، ان مجلس الوزراء لم يرسل للبرلمان مسودة قانون انتخابات مجالس المحافظات، لافتاً الى ان مجلس النواب سيصوت على الوقت المناسب لاجراء الاقتراع، ومن المرجح ان تجرى العملية خلال شهر نيسان او ايار من العام المقبل.وقال الدفاعي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “موعد انتخابات مجالس المحافظات […]

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