السهيل: زيارة وزير الخارجية الالماني خطوة مهمة لابعاد العراق عن اي نزاع

2019/06/10 | 08:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد.اكد عضو مجلس النواب عن كتلة وطن هشام السهيل، الاثنين، أن زيارة وزير الخارجية الالماني هايكو ماس خطوة مهمة لابعاد العراق والمنطقة عن شبح اي نزاع بين الولايات المتحدة الامريكية وايران.وقال السهيل في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “جميع الكتل والقوى السياسية في العراق ترحب بهذه الزيارة وباي مسؤول اقليمي او دولي […]

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