الرافدين يحدد أنواع القروض المتوفرة في فروعه

2019/06/10 | 08:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حدد مصرف الرافدين، الاثنين، أنواع القروض المتوفرة في فروعه المنتشرة في بغداد والمحافظات.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “بإمكان المواطنين والموظفين الحصول على هذه القروض مراجعة اقرب فرع للمصرف للاطلاع على التعليمات الخاصة بكل قرض والتقديم على القرض الذي يتناسب وفقا للشروط والضوابط”.واوضح البيان أن القروض المتوفرة […]

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