منتخب البرتغال يفوز بلقب النسخة الأول لدوري أمم أوروبا

2019/06/10 | 08:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق منتخب البرتغال الانتصار على منتخب هولندا بهدف دون رد ، في نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية، مساء أمس الأحد في ملعب “الدراجاو”. وحصد المنتخب البرتغالي اللقب في النسخة الأولى للبطولة ، التي يُنظمها الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وهو اللقب القاري الثاني لهذا الجيل بعد التتويج بكأس الأمم الأوروبية 2016 , وسجل هدف المباراة الوحيد …

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